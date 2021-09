Thanh Hóa: Ứng phó với ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nối với bão số 6 và kết hợp với hoạt động của gió Đông Nam ở rìa áp cao cận nhiệt đới nên từ ngày 22-9-2021 đến 7h00 ngày 25-9-2021 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to, trong đó khu vực trung du - vùng núi phổ biến từ 70 - 100 mm, một số nơi có mưa to như Khí tượng Như Xuân 155,1 mm, Thủy văn Cửa Đạt 148,4 mm; khu vực đồng bằng - ven biển phổ biến từ 130-200 mm, một số nơi có mưa lớn như Khí tượng Sầm Sơn 387,4 mm, Thủy văn Quảng Châu 263,1 mm, Thủy văn Ngọc Trà (Quảng Xương) 266 mm, Khí tượng Tĩnh Gia 229,2 mm. Mưa lớn đã gây ngập lụt một số diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Nghi Sơn; trên các sông suối xảy ra một đợt lũ, mực nước hầu hết dưới báo động I, riêng sông Yên tại trạm thuỷ văn Chuối lúc 9h00 ngày 25-9 ở mức 2.05 m (trên BĐ1 là 0,05 m). Dự báo ngày và đêm nay (25-9), khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 90 mm.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố