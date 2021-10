Thanh Hóa: Ổ dịch Bỉm Sơn phức tạp, hàng chục ca mắc mới

"Thị xã đang thuộc vùng nguy cơ cao (vùng 4), các biện pháp phòng chống dịch hiện chúng tôi đang áp dụng tạm thời. Những chỗ có F0 phong tỏa tạm thời ở diện hẹp để truy vết. Đối với toàn thị xã khuyến cáo người dân "ai ở đâu ở yên đó" hạn chế ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết. Sau 3 ngày nếu không có F0 mới, chúng tôi sẽ phân loại, đưa ra giải pháp cụ thể theo chỉ đạo của Chính phủ "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", ông Thuận cho biết thêm.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 636 ca mắc COVID-19 cộng dồn; 488 người điều trị khỏi ra viện; 5 ca tử vong. Trong ngày 16/10, có thêm 10 bệnh nhân điều trị khỏi ra viện, số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai tiêm được hơn 853.000 liều vaccine phòng COVID-19.

