Thanh Hóa: Đến nhà chủ nợ, 'con nợ' bị đâm chết tại chỗ

Sau khi gây án, Thuận đã cầm dao vào nhà, khóa cửa và có ý định tự sát. Sau đó, Công an huyện Đông Sơn và Công an xã Đông Khê đã thuyết phục và đưa đối tượng về trụ sở công an.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Viên Minh