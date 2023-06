Thanh Hóa: Bắt quả tang 2 ‘hot girl’ đang bán ma túy

Tiếp đó, khoảng 11h30 ngày 20/6, Công an phường Phú Sơn đã phối hợp với Công an phường Đông Hương và đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố bắt quả tang đối tượng Đào Văn Long (SN 1982) trú tại phố Cốc Hạ 2, phường Đông Hương đang mua bán trái phép ma túy, thu giữ 1 gói heroin.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an thành phố đã bắt giữ thêm 2 vợ chồng: Nguyễn Thị Dung (SN 1974) và Trần Văn Tám (SN 1972), đều trú tại Cốc Hạ 2, phường Đông Hương về hành vi tàng trữ trái phép ma túy, thu giữ 72 gói heroin.