Thanh Hóa: 3 ngày nghỉ lễ có 15 người thương vong vì tai nạn giao thông

Trước đó, để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị công an trong tỉnh duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia giải quyết, xử lý các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Trên một số tuyến giao thông trọng điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự đã phối hợp với các lực lượng tại chỗ thành lập các chốt, tổ tuần tra, kiểm soát, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi chở vượt quá tải trọng, quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm…