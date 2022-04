Thanh Hằng - Minh Hằng cắt đứt tình chị em sau 'The Face'?

Thanh Hằng cảm nhận chính hành động của đàn em đã nói lên thái độ nghi ngờ và trách cứ của cô. Điều này làm nữ siêu mẫu cảm thấy hoang mang về tình cảm chị em bấy lâu nay.

Minh Hằng xin lỗi Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến sau khi bỏ về (Nguồn: TikTok Tonass)





Netizen đưa drama giữa Thanh Hằng - Minh Hằng trở lại bàn luận

Sau sự kiện chấn động này, Thanh Hằng đã không còn xuất hiện và nhắc tới Minh Hằng nữa, cô cũng ẩn ý chia sẻ: "Tuy có chút đau lòng nhưng cách này giúp tôi bớt ngộ nhận nhiều mối quan hệ xung quanh mình".

Mối quan hệ giữa Minh Hằng lại quay sang thân thiết với Võ Hoàng Yến, khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

