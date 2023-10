Thanh Hằng giấu mặt chú rể Trần Nhật Minh trong lễ rước dâu

Thanh Hằng sinh năm 1983, hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên, nhà sản xuất phim. Cô được khán giả biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2001. Thanh Hằng từng nhiều năm làm host Vietnam's Next Top Model, huấn luyện viên The Face 2018, huấn luyện viên của chương trình The New Mentor.



Đám cưới của Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng dự kiến diễn ra riêng tư, kín đáo trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè thân thiết. Khách mời được yêu cầu mặc trang phục theo ba gam màu chủ đạo là đen, trắng, pastel. Tuy nhiên, Thanh Hằng vẫn giữ kín dung mạo và gia thế "nửa kia".