Thanh Hà xin rời cuộc chơi, diva Thanh Lam nói mất hứng

Thanh Lam xúc động chia sẻ sau phần trình diễn máu lửa cùng Mai Tiến Dũng trong live show chương trình "Bài hát của chúng ta". So với dàn nghệ sĩ kỳ cựu, Thanh Lam đang chiếm ưu thế vì Thanh Hà và Ngọc Anh 3A đều đã ra về. Thanh Lam khiến Trấn Thành xúc động Đêm cuối live show 2 chương trình Bài hát của chúng ta (Our song Việt Nam), Thanh Lam kết hợp cùng Mai Tiến Dũng trình diễn ca khúc Ôi quê tôi - sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Đem đến bản phối mới cùng sự lồng ghép khéo léo những hồi trống trận, bài hát nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Nhiều ý kiến nhận xét đây là màn kết hợp ăn ý nhất của Thanh Lam từ đầu chương trình đến giờ. Trước đó, diva có sân khấu hát với các ca sĩ trẻ như Orange, Lyly. Mai Tiến Dũng cũng được khen nỗ lực cho hình ảnh mới, không bị đàn chị “nuốt chửng” khi cùng song ca.

Màn trình diễn của Thanh Lam và Mai Tiến Dũng gây ấn tượng “Tiết mục của Thanh Lam và Mai Tiến Dũng xuất sắc, đậm tinh thần dân tộc, vừa có chất hào hùng, vừa có chất dân gian, vừa trẻ trung hiện đại. Thanh Lam hát tinh tế, lúc nhẹ nhàng, khi lại bùng nổ. Chị hòa giọng cùng bạn diễn ăn ý, không lấn át, tạo nhiều cơ hội để Mai Tiến Dũng bứt phá”, “Giọng hát của Thanh Lam có sự máu lửa, đằm thắm, đầy trải nghiệm trong khi Mai Tiến Dũng trẻ trung, đa năng. Hai giọng hát tưởng như quá khác nhau nhưng khi kết hợp lại hòa hợp”… các ý kiến để lại. Kết thúc phần trình diễn, diva Thanh Lam nghẹn ngào vì lời ca ý nghĩa của ca khúc khiến cô xúc động. Thời gian ca sĩ ghi hình cũng là thời điểm đồng bào miền Bắc đang hứng chịu những hậu quả nặng nề của cơn bão số 3 YAGI.

Chia sẻ của Thanh Lam khiến Trấn Thành đỏ hoe mắt “Tôi cảm động và thương. Tôi không biết làm sao chỉ biết gửi gắm trong câu hát của mình sự chia sẻ” - Thanh Lam nói khiến MC Trấn Thành bên cạnh mắt đỏ hoe, phải nén nước mắt. Về phía Mai Tiến Dũng, sự “lột xác” trong cách hát và phong cách trình diễn cũng khiến khán giả ấn tượng. Anh chia sẻ khi chọn ca khúc này, anh lo lắng vì sợ không “cân” được. “Chị nói tôi làm được, tin chị đi, bứt phá lên” - Mai Tiến Dũng chia sẻ. Thanh Hà xin dừng cuộc chơi Các sân khấu song ca của tuần này lần lượt là: Thanh Hà cùng Phạm Anh Duy với phần mashup Xin lỗi - Anh ơi ở lại. Theo nữ ca sĩ, nhạc sĩ Phương Uyên đã viết thêm một đoạn để phần thể hiện bài hát của Thanh Hà và Phạm Anh Duy được sâu sắc hơn. Nghe đến đây, Trấn Thành không khỏi ngưỡng mộ tình cảm của Thanh Hà và Phương Uyên “Hà cứ hát, thế giới để Uyên lo”. Trong khi hai thành viên còn lại Quang Linh - Dương Edward có màn kết hợp cùng ca khúc Chân tình. Đây cũng là lần đầu Quang Linh thể hiện khả năng rap. Màn kết hợp đến từ hai giọng ca trẻ LyLy và Orange khi thể hiện lại bản hit đình đám Khóc của Đông Nhi gây ấn tượng bởi cách dàn dựng sân khấu đậm chất “Hồ Thiên Nga”. Cả hai đều viết thêm phần lời mới để truyền tải thông điệp “chữa lành” từ phần trình diễn này là “mỗi người con gái đều xứng đáng được yêu thương”. Đến với phần công bố kết quả, liên minh Thanh Lam - Mai Tiến Dũng - LyLy - Orange dẫn trước với số điểm 1.052 điểm. Với số điểm 1.019, liên minh Thanh Hà - Quang Linh - Phạm Anh Duy- Dương Edward phải chia tay với 2 người có số điểm thấp hơn. Trước khi MC Trấn Thành công bố kết quả, Thanh Hà bất ngờ chia sẻ muốn dừng cuộc chơi vì sức khỏe không cho phép. Không đồng ý với quyết định này, Thanh Lam nói mất hứng.

Thanh Lam buồn khi Thanh Hà bất ngờ rút khỏi cuộc chơi "Quyết định của Thanh Hà khiến tôi rất buồn vì cô ấy thích thách đấu với tôi. 'Thanh Lam hãy đợi đấy'. Giờ Thanh Lam đợi mà Thanh Hà không đợi nữa. Điều này khiến tôi giận. Trong cuộc chơi dài hơi có lúc cảm xúc lên xuống, nhưng khi tham gia chúng ta phải nhất tâm. Đó là điều tôi cảm thấy tiếc cho Thanh Hà" - diva Thanh Lam chia sẻ. Về phía gen Z, Dương Edward cũng nói lời chia tay khi có số điểm thấp hơn Phạm Anh Duy. Nhiều khán giả nhận định Thanh Lam dễ dàng tiến vào chung kết so với dàn sao kỳ cựu vì Thanh Hà và Ngọc Anh 3A đã ra về. Theo Tiền Phong