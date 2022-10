Thanh Duy tiếp tục bị gây hấn khi đi diễn trong bản thể drag queen

Bên cạnh sự ủng hộ, nam ca sĩ cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi “nhá hàng” hình ảnh nữ tính, trang điểm sắc sảo. Đáng chú ý, nhiều tài khoản liên tục bình luận với lời lẽ khiếm nhã trên các trang mạng xã hội của anh.

Mới đây, Thanh Duy tiếp tục mang hình tượng nữ Delilah lên trình diễn “đốt cháy” sân khấu.

Theo đó, nam ca sĩ diện trang phục đỏ bắt mắt cùng lối trang điểm đậm. Thanh Duy không ngần ngại phô diễn những động tác vũ đạo nhằm pose dáng khoe trọn 3 vòng. Trong hình dáng một drag queen nên cách hát, xử lý ca khúc của Thanh Duy cũng thấp thoáng người nữ.