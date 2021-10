Thành công với tựa game MMO New World, Amazon đạt mốc son sau nhiều năm thất bại trong việc làm game

Ít ai ngờ game của Amazon phát triển và phát hành lại trở thành bom tấn vào những tháng cuối năm 2021. New World, một tựa game MMO (game online với thế giới rộng lớn cho phép một lượng lớn người chơi tham gia), đạt đỉnh về số lượng người chơi khi chứng kiến 801.642 người online cùng lúc trong ngày thứ 4 game lên sóng.

Trong năm nay, chưa game nào phát hành trên Steam đạt tới con số ấn tượng đó, và chúng ta chưa thấy lượng người chơi đổ về khám phá Tân Thế Giới có dấu hiệu dừng lại. Dù con số “người online” có thể chỉ ra những người đang phải xếp hàng chờ để được vào New World (server của Amazon quá tải từ sớm), nhưng nó vẫn là chỉ số tương đối chính xác để đánh giá sức hấp dẫn của một game mới.

Amazon, nổi tiếng với chuỗi cửa hàng bán lẻ hàng đầu thế giới, mới quyết định bước chân vào ngành công nghiệp trò chơi điện tử cách đây không lâu. Sau hàng loạt sản phẩm thất bại, Amazon có vẻ đã học được bài học về cách phát triển game. Trên Twitter, Jeff Bezos ca ngợi sự kiên trì của đội ngũ phát triển game cho tập đoàn Amazon trứ danh.

"Sau nhiều thất bại và tụt hậu trong mảng game, chúng tôi đã đạt được thành công. Tôi tự hào với tính bền bỉ nơi đội phát triển. Họ nhìn những bước lùi là chướng ngại vật hậu thuẫn tinh thần học hỏi. Dù mục tiêu của bạn có là gì, đừng bỏ cuộc dù có gặp khó khăn nhường nào @playnewworld", Jeff Bezos viết trên Twitter.

New World mang tới một hơi thở mới cho dòng game MMO, mảnh đất màu mỡ nhưng nằm dưới cái bóng mang tên World of WarCraft (WoW) do Blizzard phát triển và phát hành. Tuy nhiên, game thủ chơi WoW thời gian gần đây bất mãn với cách Blizzard đang chèo lái con thuyền MMO. Hơn nữa, vụ kiện tụng liên quan tới quấy rối tình dục trong nội bộ công ty cũng khiến danh tiếng Blizzard ngày một sứt mẻ.

Việc Amazon ra mắt New World vào đúng thời điểm ông lớn của mảng MMO đang sảy chân cũng phần nào khiến con số người chơi đạt kỷ lục.

Thất bại là mẹ thành công

Trước khi có được thành công ngày hôm nay, hãy điểm lại một số dự án đã bị Amazon khai tử.