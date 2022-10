Thanh Bùi từng thấy may mắn khi cưới được Trương Huệ Vân

Missing You là bài hát mà Thanh Bùi (kết hợp cùng nghệ sĩ piano người Úc gốc Việt Vân Anh Nguyễn) viết từ chính tình cảm của anh dành cho vợ mình nhân ngày Lễ tình nhân.

Your browser does not support the video tag.

MV Missing You - Thanh Bùi

Nam nhạc sĩ cho biết anh và vợ luôn nhớ nhau mỗi ngày vì công việc của cả hai khá bận rộn, ít có thời gian dành cho nhau. Anh thấy mình thật may mắn vì bà xã luôn hiểu cho công việc và tôn trọng những gì anh đang làm. Khi có thời gian cho nhau, cả hai rất trân trọng từng khoảnh khắc. Nam nhạc sĩ tin tình yêu mà mỗi người đang có sẽ bao gồm những hy sinh,cảm thông và trân trọng cho nhau.