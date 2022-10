Thanh Bùi thừa nhận may mắn khi cưới được bà xã, có riêng bài hát tặng nửa kia

Missing You là bài hát mà Thanh Bùi (kết hợp cùng nghệ sĩ piano người Úc gốc Việt Vân Anh Nguyễn) viết từ chính tình cảm của anh dành cho vợ mình nhân ngày Lễ tình nhân.

MV Missing You - Thanh Bùi