Thắng 'Lối về miền hoa' bị dọa đánh vì vai sở khanh

- Trong phim Thắng nhiều lần bị đám bạn chơi xấu hay trả đũa khiến khán giả khi xem rất hả hê. Bản thân anh khi quay những cảnh đó chắc cũng không nhịn được cười vì nhân vật của mình bị ăn đòn?

Ở hiện trường đạo diễn thường theo dõi diễn viên diễn qua màn hình nên đoạn nào thích là anh Trí là cười rất to, đôi khi chúng tôi phải quay lại vì anh ấy cười và tiếng cười thu vào cả mic. Ví dụ như cảnh Anh Đào đạp tôi chẳng hạn, vì đạo diễn thích thú và cười to quá mà tôi bị đạp 3 lần do phải quay đi quay lại. Cảnh Thắng bị Bão tát cũng vậy, vì anh Trí cười quá to nên chúng tôi cũng phải làm lại nhưng trong tâm trạng vui vẻ chứ không căng thẳng gì cả.

Ở hậu trường các diễn viên nhiều khi phải diễn lại vì cười quá nhiều.

- Anh có thể cụ thể hơn?

Tôi là người có khả năng học thoại tương đối tốt và trong trường Sân khấu Điện ảnh tôi từng được các thầy cô nhận xét là thông minh. Nhưng chỉ dựa vào điều đó mà không trau dồi nghề nghiệp hay chỉn chu trong việc xây dựng vai diễn thì sớm hay muộn cũng bị người khác nghĩ không hay. Trước đây tôi cũng từng đóng nhiều phim nhưng khi đến hiện trường mới đọc kịch bản. Sau này tôi mới hiểu ra đó là cách làm của người không chuyên tâm, không yêu nghề và tôi đã để quá nhiều thời gian và cơ hội trôi qua. Giờ hơi muộn nhưng còn hơn không, giờ là lúc mình phải thay đổi.

Quỳnh An