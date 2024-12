Thắng Indonesia với tỉ số tối thiểu, tuyển Việt Nam giành lại ngôi đầu bảng

Trực tiếp bóng đá ASEAN CUP 2024 (AFF Cup) giữa tuyển Việt Nam đấu với Indonesia lúc 20h ngày 15/12... Liên tục cập nhật: Phút 90+2: Tiến Linh rời sân Người vào thay là Vĩ Hào Phút 90: Trận đấu có thêm 5 phút bù giờ Phút 87: Tuyển Việt Nam chơi tốt Lần lượt Quang Hải và Hai Long dứt điểm nguy hiểm. Việt Nam đang dễ đá hơn sau khi có bàn mở tỷ số. Phút 77: Quang Hải mở tỉ số Pha tấn công giúp Quang Hải dứt điểm, bóng dội xà ngang. Sau đó bóng tới chân Tiến Linh, khi chân sút số 1 tuyển Việt Nam chưa thể sử lý, một lần nữa Quang Hải tung ra pha dứt điểm căng mở tỉ số Phút 74: Tuyển Việt Nam thay người Văn Thanh, Văn Khang vào thay Tấn Tài, Văn Vĩ Phút 69: Indonesia tiếp tục có cơ hội Hàng thủ tuyển Việt Nam mắc lỗi tạo cơ hội cho Indonesia tấn công. Rất may, Bùi Tiến Dũng kịp hỗ trợ Phút 65: Indonesia có cơ hội Dethan phối hợp với các đồng đội trước khi dứt điểm, rất may Nguyễn Filip kịp cứu thua Phút 63: Tấn Tài dứt điểm cạnh mép lưới Phút 60: Tuyển Việt Nam thay người Văn Toàn vào thay cho Ngọc Tân Phút 53: Hoàng Đức bỏ lỡ cơ hội Hoàng Đức xoay người dứt điểm trong vòng 16m50 nhưng đưa bóng vọt xà 21h04: Hiệp 2 bắt đầu Indonesia thay 2 cầu thủ Phút: 45+4: Hiệp 1 kết thúc Phút 45+3: Thành Chung nhận thẻ vàng Đây là pha phạm lỗi cần thiết nhằm tránh cho tuyển Việt Nam tình huống phản công từ Indonesia Phút 45: Hiệp 1 có 2 phút bù giờ Phút 41: Cơ hội cho Tiến Linh Tiến Linh đánh đầu nhưng không thắng được thủ môn Indonesia Phút 35: Tấn Tài ngã trong vòng 16m50 Từ đường chuyền của Quang Hải, Tấn Tài băng xuống và có va chạm với hậu vệ Indonesia. Tuy nhiên, trọng tài không cho tuyển Việt Nam quả phạt 11m. Phút 32: Tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt góc thứ 3 Tuy nhiên, chỉ tạo ra pha bóng lộn xộn và không có tình huống quá nguy hiểm nào Phút 28: Indonesia nhận thẻ vàng đầu tiên Hokky phạm lỗi với Quang Hải và phải nhận thẻ vàng Phút 20: Indonesia bắt đầu chơi chủ động hơn Các cầu thủ đội khách bắt đầu cầm bóng và tổ chức tấn công, nhưng chưa đưa ra được tình huống nguy hiểm nào về phía tuyển Việt Nam Phút 10: Tuyển Việt Nam vẫn đang chơi khá chủ động Tuy nhiên, vẫn chưa tạo ra nhiều cơ hội khi Indonesia chơi thấp. Tiến Linh vừa đánh đầu đi quá xa khung thành Phút 4: Tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt góc thứ 2 Phải rất lâu Hai Long mới thực hiện, khi trọng tài liên tục nhắc nhở các cầu thủ hai đội trong vòng 16m50 Phút 2: Tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt góc Quang Hải thực hiện và để Văn Vĩ dứt điểm nhưng không qua được các cầu thủ phòng ngự đội khách 20h00: Trận đấu bắt đầu Tuyển Việt Nam mặc trang phục toàn đỏ, Indonesia toàn trắng Tuyển Việt Nam là những người giao bóng trước 19h55: Hai đội tiến ra sân chuẩn bị cho trận đấu 19h15: Hai đội khởi động 18h45: Hai đội đã tới sân chuẩn bị cho trận đấu 18h30: Tuyển Việt Nam công bố đội hình xuất phát So với trận đấu ra quân, HLV Kim Sang Sik đã thay đổi tới 5 vị trí, Quang Hải, Nguyễn Filip, Tấn Tài, Xuân Mạnh và Văn Vĩ được tung vào sân ngay từ đầu. 18h00: Các CĐV Việt Nam đang tới sân cổ vũ cho đội nhà Thông tin trước trận Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán tuyển Indonesia trên sân Việt Trì (Phú Thọ) trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 tại ASEAN Cup (tên gọi cũ là AFF Cup) 2024. Hiếm khi nào mà tuyển Indonesia có khoảng cách xa như vậy trước tuyển Việt Nam. Dù triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch nhưng mới có 1 người xuất hiện, huấn luyện viên Shin Tae-yong đang loay hoay với dàn cầu thủ trẻ mà ông có trong tay. Cổ động viên Indonesia tự hào và tin vào sản phẩm “nội địa”, song những gì vừa trải qua cho thấy cầu thủ không xuất sắc như họ tưởng. Đội bóng xứ Vạn đảo hòa Lào 3-3 và thắng Myanmar nhờ bàn phản lưới nhà của đối thủ. Đội hình bế tắc khi triển khai tấn công ở các tình huống bóng mở, buộc phải tìm kiếm cơ hội từ các pha bóng cố định. Pratama Arhan liên tục ném biên và những pha bóng sở trường ấy vẫn cho thấy hiệu quả cao. 3 trong số 4 bàn thắng của Indonesia đến từ các pha ném biên. Khi Marselino Ferdinan vắng mặt vì án treo giò, rất có thể huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ tập trung gia cố và tăng sức chiến đấu cho tuyến giữa của Indonesia. Tuyển Indonesia rõ ràng chỉ cần 1 điểm là đã thành công, nhưng tuyển Việt Nam lại cần nhiều hơn thế. Huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa hiểu tình hình. Nhà cầm quân người Hàn Quốc bắt buộc phải chiến thắng để giành ngôi đầu bảng B, qua đó tránh được Thái Lan ở bán kết. Hơn hết, tuyển Việt Nam có đội hình mạnh và không được phép thua Indonesia toàn cầu thủ trẻ. Lợi thế của tuyển Việt Nam là quãng nghỉ 4 ngày để hồi phục thể lực và cải thiện chuyên môn trước khi bước vào trận đấu quan trọng. Bên cạnh đó, trong tay ông Kim là đội hình tốt nhất với nhiều cầu thủ kinh nghiệm, không ai chấn thương hay bị thẻ phạt.