Thăng hàm thiếu tướng cho Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi

Cuối tháng 8/2022, Bộ Công an điều động ông Đinh Văn Nơi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 24/12/2022, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023 của Công an tỉnh Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Theo Công an Quảng Ninh, năm 2022 đơn vị này đạt được mục tiêu phòng ngừa, kiềm chế, làm giảm tội phạm hình sự, giảm 0,7% tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả điều tra, khám phá các vụ án hình sự của địa phương vượt chỉ tiêu Bộ Công an đề ra.