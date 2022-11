Thắng dễ Qatar, Hà Lan vượt vòng bảng với ngôi đầu

4 giờ trước Xem - nghe - đọc

Karik tham gia vai khách mời, là một nhân vật thủy tộc trong phiên bản lồng tiếng Việt của siêu phẩm được chờ đợi nhất năm – “Avatar: The Way Of Water (tên tiếng Việt: Avatar: Dòng chảy của nước” từ đạo diễn James Cameron.