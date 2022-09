Thang dây cho mỗi căn hộ: Điều bắt buộc với chủ đầu tư chung cư

Tôi đề nghị, Nhà nước (ngành Xây dựng, Công an) nên ra những quy định nghiêm ngặt với các chủ đầu tư chung cư cao tầng, cho dù là cao cấp hay bình dân, dứt khoát trong mỗi căn hộ phải có những bộ thang dây cuốn hiện đại đủ cho số người sống trong đó. Nó phải được trang bị như một tất yếu, nằm trong giá thành và bắt buộc dân phải được tập huấn để học cách sử dụng mà chủ động tự cứu mình.

Nếu ai đi nước ngoài có dịp ở các khách sạn cao tầng như ở Hàn Quốc hay Nhật Bản sẽ thấy rất rõ họ chủ động việc tự ứng cứu ra sao. Ngay từ đầu những năm 1990, tôi thường thấy bộ thang dây cứu nạn có sẵn, để trong ngăn kéo của kệ tivi phòng khách sạn. Tôi thầm ao ước nước mình sau này cũng như thế.

Như kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị nói trên, công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, cũng cần thẳng thắn, khách quan, nghiêm túc nhìn nhận công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ, còn tồn tại hạn chế, vướng mắc, bất cập, để xảy ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cần khẩn trương, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, khắc phục thời gian tới...

Đã đến lúc Nhà nước, mà cụ thể là Bộ Xây dựng, cần ban hành quy định để bắt buộc chủ đầu tư xây dựng thật rõ và dứt khoát rằng: Một khi đã bán căn hộ cho khách hàng thì buộc phải trang bị thang dây thoát hiểm. Nhà đầu tư phải coi nó như sự bắt buộc thuộc về quy định của Nhà nước và nằm trong giá thành căn hộ.

Chỉ có như vậy người dân mới an tâm và chủ động tự cứu mình trước khi xe cứu hoả đến. Biết đâu, khi nhà đầu tư quan tâm chuyện này thì chiếc thang dây lại là thứ góp phần hấp dẫn khách hàng hơn, thân thiện hơn, an tâm hơn cho người mua nhà.