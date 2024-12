Thắng đậm Tottenham, Liverpool củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng

Liverpool đánh bại Tottenham với tỷ số 6-3 ngay trên sân khách ở vòng 17 Ngoại Hạng Anh. Tottenham và Liverpool tạo nên trận đấu đôi công hấp dẫn ở vòng 17 giải Ngoại Hạng Anh. Có tới 9 bàn thắng trên sân vận động Tottenham Hotspur (London, Anh) trong màn so tài diễn ra đêm 23/12. Tottenham ghi bàn nhiều thứ hai tại Ngoại Hạng Anh nhưng lại chỉ đứng ở giữa bảng xếp hạng. Lý do là hàng thủ của đội bóng này quá yếu. Họ thể hiện điều đó rõ ràng trước Liverpool khi thủng lưới 3 bàn ngay trong hiệp một. Lần lượt Luis Diaz, Alexis Mac Allister và Dominik Szoboszlai lập công cho Liverpool. Đội chủ nhà cũng có bàn thắng để níu kéo hy vọng có điểm nhờ cú dứt điểm của James Maddison. Tottenham và Liverpool tạo nên trận đấu nhiều bàn thắng. (Ảnh: Reuters) Bước sang hiệp 2, Tottenham dồn toàn lực tấn công trong thế không còn gì để mất. Họ tung ra 4 cú dứt điểm, 3 lần trúng đích và có 2 bàn thắng của Dejan Kulusevski, Dominic Solanke. Hàng công của Tottenham vẫn có hiệu quả. Salah và đồng đội giành chiến thắng tưng bừng. (Ảnh: Reuters) Các thống kê tấn công của Liverpool thậm chí còn tốt hơn đối thủ. Họ có 11 cú sút, trúng đích 7 lần và ghi 3 bàn trong hiệp 2. Salah lập cú đúp trước khi Diaz ấn định chiến thắng 6-3 cho đội khách. Chiến thắng này giúp Liverpool duy trì khoảng cách giữ chắc ngôi đầu bảng với 39 điểm, tăng khoảng cách với đội nhì bảng Chelsea thêm 2 điểm. Lúc này, Liverpool thi đấu ít hơn các đối thủ cạnh tranh 1 trận (do cuộc đối đầu với Everton bị hoãn trước đó). Tottenham 3-6 Liverpool Maddison (41')

Kulusevski (72')

Solanke (83') Ghi bàn Diaz (23', 85')

Mac Allister (36')

Szoboszlai (45+1')

Số liệu thống kê trận đấu Tottenham 3-6 Liverpool.