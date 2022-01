Thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với hai Thứ trưởng Bộ Công an

Your browser does not support the audio element.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc Đảng, Nhà nước thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Thứ trưởng Lương Tam Quang thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với lực lượng vũ trang; đồng thời là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của hai ông đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển lực lượng công an nhân dân cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.