Tháng bán hàng khủng hơn tháng Tết, Thế Giới Di Động trên đà bứt tốc cuối năm

Doanh nghiệp cho biết kết quả kinh doanh hai chuỗi đã khôi phục 80% so với thời điểm trước dịch, đây là tín hiệu vô cùng lạc quan trong bối cảnh ngành bán lẻ nói chung vẫn đang rục rịch quay trở lại đường băng.

Trong đó, nhóm sản phẩm thiết bị điện tử - điện máy, sau khi được giao hàng thông suốt trở lại trong tháng 9, đóng góp 1.670 tỷ đồng và chiếm 27% tổng doanh thu hai chuỗi. Mặt khác, do nhu cầu học tập và làm việc tại nhà mùa dịch tăng cao, mảng máy tính xách tay của Thế Giới Di Động thời gian này cũng ghi nhận kết quả kinh doanh đột biến, tăng 128% so với cùng kỳ, thu về gần 1.000 tỷ đồng. Nhà bán lẻ ước tính đang chiếm khoảng 40% thị phần bán lẻ laptop với doanh số gần 3.300 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với sản phẩm kinh doanh mới là xe đạp, doanh nghiệp cũng ghi nhận tốc độ mở mới “thần tốc" sau giãn cách. Từ hai cửa hàng ban đầu hồi tháng 4, đến cuối tháng 10, nhà bán lẻ đã có 58 điểm bán, tiến gần tới mục tiêu 150 điểm bán xe đạp trong năm nay. Mỗi cửa hàng kinh doanh thêm xe đạp ước tính sẽ tăng thêm 800 triệu đến 1 tỷ đồng doanh thu/tháng mà không phát sinh thêm chi phí vận hành đáng kể.

Mô hình kinh doanh bắt tay với các cộng tác viên của Thế Giới Di Động cũng là điểm sáng khi liên tục ghi nhận số lượng đại lý tham gia tăng tỷ lệ thuận với doanh số bán ra, “cứu cánh” cho doanh thu hai chuỗi điện máy ngay trong thời điểm đỉnh dịch. Tháng 9, nhóm kinh doanh này đã góp vào doanh thu chung của hệ thống là 86 tỷ đồng. Sang tháng 10, doanh thu tăng hơn 20%, cán mốc 105 tỷ đồng.