Thắng 6-0, HLV Mai Đức Chung vẫn không hài lòng về tuyển nữ Việt Nam

Ông nói: "Chúng tôi đã thi đấu không được tốt khi thay đổi đội hình thi đấu trong trận đấu gặp Timor Leste. Dù đã thắng 6-0 nhưng tôi vẫn chưa thấy hài lòng với kết quả này lắm. Tôi thấy các trận đấu của chúng tôi đều còn một số vấn đề.

Trận đấu ngày mùng 5, mùng 7 và trận hôm nay tuyển nữ Việt Nam đều chơi chưa tốt. Trận đấu ngày mùng 9 có thể coi là trận đấu tốt nhất. Có thể do nhiều lý do, do trời mưa, sân trơn nên dẫn đến ảnh hưởng về chất lượng nữa".