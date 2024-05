Tháng 4 Âm lịch, 3 con giáp đón mưa thuận gió hòa, bùng nổ mạnh mẽ, phất lên từng ngày

Những người sinh năm Sửu có lòng quyết tâm. Khi tính kỷ luật tự giác trở thành thói quen, họ trở nên mạnh mẽ hơn, là chỗ dựa của chính mình. Người tuổi Sửu tràn đầy năng lượng tích cực, có thể cho phép mình tỏa sáng.

Bước sang tháng 4 Âm lịch, con giáp này sẽ đón nhận được nhiều điều may mắn, gặp được may mắn, phát tài phát lộc, tương lai an toàn suôn sẻ hơn.

Con giáp tuổi Sửu cẩn thận và chu đáo trong công việc sẽ thành công trong sự nghiệp, gặp nhiều may mắn và tài lộc vô tận!

Con giáp tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, người tuổi Mùi rất thực tế và có đầu óc lập luận. Họ không thích mơ mộng hoặc lạc quan quá mức, thay vào đó họ tập trung vào những gì có thể thực hiện và làm việc hiệu quả để đạt được mục tiêu.

Với tính cách linh hoạt, con giáp này có khả năng thích ứng với môi trường mới và thay đổi một cách dễ dàng. Họ không ngần ngại đối mặt với thách thức mới và thường tìm kiếm những cơ hội mới mẻ.