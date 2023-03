Tháng 2/2023: thuê bao băng rộng di động tăng hơn 14% so với năm ngoái

Cụ thể: Thuê bao băng rộng cố định ước đạt 21,78 triệu thuê bao, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022, tương đương 1,98 triệu thuê bao. Thuê bao băng rộng di động ước đạt 85,79 triệu, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022. Thuê bao điện thoại di động sử dụng SMP ước đạt 99,6 triệu thuê bao tăng 7,36% so với cùng kỳ năm 2022.