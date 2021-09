Tháng 10 đồng loạt mở dần du lịch, dũng cảm đi chơi thời 'an toàn mới'

Với chủ đề “Kết nối xanh du lịch Việt Nam”, chương trình sẽ xây dựng những tiêu chí an toàn ở các vị trí trong chuỗi dịch vụ du lịch, như tiêu chí an toàn đối với khách du lịch, với doanh nghiệp lữ hành, với cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch.

Đặc biệt, việc khôi phục du lịch nội địa lần này nhấn mạnh vai trò quan trọng của các DN lữ hành. Theo ông Vũ Thế Bình, giai đoạn đầu, hoạt động du lịch hoàn toàn do các DN lữ hành đứng ra tổ chức, đảm bảo các điều kiện: tour trọn gói, an toàn, điểm đến an toàn và sử dụng dịch vụ an toàn.

Ông Phùng Quang Thắng, Giám đốc công ty lữ hành Hanoitourist lý giải, do là tour khép kín, có sự giám sát, kiểm soát chặt chẽ của phía lữ hành nên công ty phải có trách nhiệm kiểm tra đó có phải là vùng xanh không, khách có đảm bảo tiêm hai mũi vắc xin không,... đồng thời, có báo cáo đánh giá ngay sau khi kết thúc tour.

Các DN cũng phải xây dựng tuyến điểm du lịch và các phương án vận chuyển theo lộ trình đảm bảo an toàn; quy định rõ chi phí xét nghiệm SARSCoV-2 và điều trị nếu nhiễm bệnh. Hợp đồng lữ hành cũng phải tính đến các tình huống bất ngờ xảy ra và chi phí phát sinh, như hoãn, hủy, cách ly khách,... cũng như dự trù phương án tham quan thay thế.

Ông Bình cho rằng, đặt lữ hành vào vị trí tiên phong của hoạt động khôi phục du lịch nội địa còn bởi không phải DN nào cũng có thể tham gia, mà cần đảm bảo các yêu cầu nhất định. Yêu cầu này có thể chỉ phù hợp trong thời gian ngắn, trước khi có thể mở cửa hoàn toàn cho du lịch tự do.

Theo ông Bình, khó khăn nhất là lực lượng làm du lịch đã sứt mẻ quá nhiều. Hầu hết các DN du lịch chỉ còn một lực lượng rất nhỏ. Ấn tượng về sự không an toàn cũng ảnh hưởng lớn đến chuyện người dân có đủ dũng cảm để đi du lịch và đến một chỗ mà họ yên tâm là an toàn hay không.

“Nhưng, nếu không có bắt đầu thì hoạt động du lịch không thể mở lại được. Vì vậy, các DN du lịch sẽ phát động lại, làm lại, tạo điều kiện để mọi người quen đi với khái niệm an toàn mới”, ông nói.