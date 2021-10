Thân vương Monaco từng định cưới Marilyn Monroe để cứu ngôi vị

Vương phi của Rainier III (người đứng đầu công quốc Monacotrong 56 năm cho đến khi sắp qua đời vào năm 2005) là Grace Kelly, một minh tinh điện ảnh. Tuy nhiên, bộ phim tài liệu “Giữ vương miện” (Keeping the Crown) của Curiosity Stream Royals (dịch vụ phát phim tài liệu và phim ảnh trực tuyến) tiết lộ, Rainier III từng phải đối mặt với thời điểm khủng hoảng trong triều đại của mình và vì thế, ông suýt cưới nữ diễn viên, ca sĩ Marilyn Monroe.

Nhà sử học Hoàng gia Kate Williams nhận định về tình huống lúc đó: "Monaco đang bị đe dọa. Nó có thể sụp đổ, và Rainier phải cứu nó".

Trong tình hình này, các cố vấn gợi ý cho Rainier nên hợp nhất giới quý tộc Monégasque (Hoàng gia Monaco) với "hoàng gia mới" của Mỹ bằng cách thu hút một minh tinh màn bạc. Họ khuyên thân vương Monaco kết hôn với một "công chúa" của Hollywood để tận dụng tất cả những danh tiếng đi kèm của cuộc hôn nhân đó. Đây là điều cần làm để Monaco phục hồi ngành thương mại du lịch.

Theo bộ phim “Giữ vương miện”, Marilyn Monroe là gợi ý đầu tiên trong danh sách được đề xuất. Thế nhưng, ngôi sao phim Some Like It Hot, bộ phim hài lãng mạn của Mỹ năm 1959, lại có hình ảnh quá gợi cảm và điều này khiến cô bị loại.