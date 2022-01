Thân phận bí ẩn của điệp viên giúp Liên Xô nắm giữ bí mật của NATO

THÂN PHẬN BÍ ẨN CỦA ĐIỆP VIÊN GIÚP LIÊN XÔ NẮM BÍ MẬT CỦA NATO

Điệp viên Israel Beer được cho là đã giúp Liên Xô tiếp cận nhiều bí mật của NATO nhờ nhiều năm xâm nhập vào hàng ngũ lãnh đạo và quân đội của Israel.

Năm 1961, một vụ bê bối lớn đã xảy ra với nhà nước Israel non trẻ khi một điệp viên được phát hiện trong hàng ngũ lãnh đạo của nước này. Israel Beer, một nhân vật có tiểu sử hư cấu, nhiều năm nắm giữ các chức vụ chủ chốt trong quân đội và cơ quan tình báo của Israel. Beer có thể tiếp cận hầu hết mọi thông tin mật, nhưng ông đặc biệt quan tâm đến dữ liệu về các hoạt động của NATO - đối thủ chính của Liên Xô. Mặc dù Israel Beer được tin là nhà tình báo của Liên Xô, nhưng bản thân ông cũng như các cơ quan mật vụ Liên Xô vẫn không chính thức xác nhận điều này. Israel Beer có lẽ là nhân vật tình báo ẩn chứa nhiều điều bí ẩn nhất.

Năm 1961, tại Israel, một hồi chuông điện thoại vang lên trong văn phòng của Thủ tướng David Ben-Gurion. Đầu dây bên kia là Isser Harel, người sáng lập và đứng đầu "Mossad", một trong những cơ quan tình báo mạnh mẽ và bí mật nhất thế giới. Harel nói ngắn gọn: "Chúng tôi đang phát động một chiến dịch chống lại Beer Israel".

Điệp viên Israel Beer (Ảnh: Lenta).

Vẻ mặt Thủ tướng Ben-Gurion thoáng thay đổi. Beer là bạn cũ của ông, người đã nhiều năm giữ các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan chính phủ khác nhau. Và chính mối quan hệ thân quen với thủ tướng đã đóng vai trò quan trọng trong sự thăng tiến của Beer. Nhưng cáo buộc nhằm vào Beer rất nghiêm trọng, khi ông bị nghi làm gián điệp cho Liên Xô. Không thể tưởng tượng được lượng thông tin tuyệt mật mà Beer đã thu thập được nhiều đến thế nào. "Anh cứ tiến hành công việc của mình đi", Thủ tướng Ben-Gurion trả lời dứt khoát và cúp máy. Ông hiểu rằng vụ bắt giữ Beer Israel sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của ông với tư cách là một nguyên thủ quốc gia.

Tiểu sử đầy bí ẩn

Beer Georg (Israel Beer) sinh năm 1912 tại Vienna, Áo trong một gia đình tư sản Do Thái. Chàng trai trẻ theo học tại Đại học Berlin, nhưng vào năm 1938, khi cuộc đàn áp người Do Thái bắt đầu ở Đức, anh trở về quê hương của mình. Beer đã lên kế hoạch tiếp cận cộng đồng người Do Thái ở Palestine với hy vọng được tổ chức thanh niên Do Thái "Hehaluts" giúp đỡ. Tới lúc này, tiểu sử của một con người có thật mang tên Georg Beer đã kết thúc: người đàn ông Áo 26 tuổi đã biến mất không để lại dấu vết. Cùng năm đó, một con người khác đến Palestine với giấy tờ mang tên Beer Georg.

Tiểu sử của Beer Georg chứa đầy bí mật và uẩn khúc. Danh tính của ông cho đến giờ vẫn chưa được chính thức xác định, và tiểu sử thực sự của ông vẫn được gìn giữ một cách cẩn thận trong các kho lưu trữ bí mật.

Theo một số nguồn tin, nhà văn Anh Bernard Hutton, người từng cộng tác với tình báo Liên Xô, đã cố gắng làm sáng tỏ tiểu sử của người đàn ông bí ẩn này. Hutton nói rằng, người hoạt động dưới cái tên Israel Beer được biết đến ở Liên Xô dưới mật danh là "Đồng chí Kurt". Ông sinh năm 1914, là một người cộng sản. Vào đầu những năm 1930, ông làm nhân viên của mạng lưới tình báo Liên Xô cư trú tại Áo.

Các nhân viên của Quốc tế Cộng sản đã đào tạo Kurt để thực thi một nhiệm vụ bí mật ở Tây Ban Nha và ông đã đến đó vào giữa những năm 1930. Hutton không biết Kurt đã làm gì ở đó, nhưng rõ ràng nhiệm vụ bí mật đã sớm kết thúc, vì chỉ vài tháng sau, Kurt quay trở lại Moscow. Sau đó, nhà tình báo lại một lần nữa được cử đến Vienna, và vào năm 1938, ông từ Vienna lên đường đến Palestine. Nhà văn cho rằng các giấy tờ mang tên Beer Israel mà Kurt có được là do ông đã thủ tiêu người có tên trong hộ chiếu.

Tiểu đoàn trưởng Beer

Sau khi chuyển đến Palestine, Georg Beer đổi tên thành Israel và gia nhập tổ chức bí mật "Haganah", một tổ chức hoạt động nhằm bảo vệ việc di dân của người Do Thái.

Trong giai đoạn đầu đời, thời thanh niên, Beer đã học tại Đại học Vienna. Ở đó, ông nghiên cứu văn học Đức và khoa học nhân văn, và khi kết thúc chương trình học của mình, ông nhận bằng tiến sĩ Triết học. Ngoài ra, Beer còn học trong xưởng phim của đạo diễn nổi tiếng người Áo Max Reinhardt và sau khi tốt nghiệp đại học, ông đã làm việc một thời gian với vai trò đạo diễn tại Nhà hát Burgtheatre ở Vienna.

Khi còn là một sinh viên vào đầu những năm 1930, ông tham gia một nhóm chống lại Thủ tướng Áo Engelbert Dollfuss. Còn khi làm việc với tư cách là đạo diễn, Beer đã tranh thủ tìm hiểu những điều cơ bản về khoa học quân sự tại Học viện Teresian ở Wiener-Neustadt, nơi chuyên đào tạo các sĩ quan. Kết thúc quá trình học, Beer bảo vệ bằng tiến sĩ lịch sử quân sự.

Những kiến thức đó rất hữu ích đối với Beer trong thời gian ông phục vụ trong tổ chức quân sự chống phát xít của đảng Dân chủ Xã hội Schutzbund, tổ chức đã tham gia tích cực vào cuộc nổi dậy vũ trang năm 1934 chống lại Thủ tướng Dollfuss, người đã quyết định thanh lý tất cả các đảng phái cánh tả ở Áo.