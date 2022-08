Thản nhiên cho trẻ nhỏ thò đầu qua cửa sổ trời: Đừng để đến khi quá muộn

Thứ nhất, cấu trúc xương của con người chỉ hoàn thiện sau năm 25 tuổi. Va chạm giữa cột sống với khung cửa khi trẻ đứng thò đầu qua cửa sổ trời, thường do xe phanh gấp, có thể dẫn đến những di chứng về xương. Do đó, quan niệm "chỉ chạy chậm sẽ an toàn" là chủ quan, vô trách nhiệm và thiếu hiểu biết.

Thứ hai, trẻ nhỏ chưa có nhận thức đầy đủ về sự an toàn, lại hiếu động, nên dễ xảy ra tình huống trẻ trèo hẳn ra khỏi xe qua cửa nóc. Lúc đó, chỉ cần người lái có chút thay đổi nhỏ, như chuyển hướng, tăng tốc hoặc rà phanh, cũng có thể khiến trẻ mất đà, trượt ngã từ trên nóc xe xuống đường.

Hai lý do trên khiến cho việc để trẻ nhỏ đứng thò đầu qua cửa sổ trời khi xe đang chạy tiềm ẩn mối nguy lớn về an toàn ngay cả khi ô tô di chuyển chậm; còn với các xe chạy trên quốc lộ và đường cao tốc, nguy cơ sẽ cao hơn nhiều.

Nếu bạn đã từng xem video về các trường hợp người ngồi trên ô tô bị hất văng ra khỏi xe, thì chắc chắn sẽ dễ dàng hình dung được hậu quả khủng khiếp hơn nhiều với tình huống trẻ nhỏ đang đứng thò đầu qua cửa sổ trời thì xe phanh gấp hoặc có va chạm.