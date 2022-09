Thân nhân lao động Việt bỏ mạng tại Campuchia đón tro cốt con trở về

Ngày 23/9, gia đình anh N.P.H. (21 tuổi, ngụ phường 4, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) - nam thanh niên đi làm rồi tử vong ở Campuchia cho biết, tro cốt của anh H. đã được đưa về nhà ở Cà Mau vào rạng sáng nay.

Gia đình lao động này đã thuê xe tới cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, nhận tro cốt của H. do người quen ở Campuchia đưa qua.