Thần dược đẩy lùi lão hóa, ung thư ở nơi bất ngờ trong quả nho

Theo Medical Xpress, "thần dược" đó mang tên procyanidin C1 (PCC1), một chất hóa học được chiết xuất từ hạt nho.

Nhóm tác giả từ Học viện Khoa học Trung Quốc, Đại học Tế Nam, Đại học Y khoa Binzhou (Trung Quốc), Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence ở Berkeley, Mayo Clinic (Mỹ) đã sàng lọc 46 chất chiết xuất từ thực vật khác nhau để tìm kiếm "thần dược" chống lão hóa tự nhiên.