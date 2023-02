Thần đồng tự tử ở tuổi 14 vì áp lực học tập

"Vì con là đứa con duy nhất nên bố mẹ đã quá kỳ vọng. Con xin lỗi vì đã làm bố mẹ thất vọng”, Đàm Dao viết.

Sự ra đi đột ngột của Đàm Dao là cú sốc lớn đối với bố mẹ.

Cô cho biết, áp lực học tập ở trường rất nặng nề: “Giáo viên chủ nhiệm luôn quản con rất nghiêm khắc. Thầy luôn nói con không được đọc sách ngoại khóa trong giờ học, đối với con điều này vô cùng khó khăn. Đây là lần thứ 3 thầy phát hiện ra con làm điều này, con không muốn phải đối mặt với nó nữa. Con đã làm mất mặt bố mẹ...”.

Cái chết của thần đồng gây xôn xao dư luận

Sự ra đi của thần đồng Đàm Dao ở tuổi 14 đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhà nghiên cứu Tôn Vân Hiểu tại Trung tâm Nghiên cứu Thanh thiếu niên Trung Quốc cho biết: “Chỉ vì bị thầy giáo phê bình mà Đàm Dao tự tử, có khả năng cao em bị vấn đề tâm lý”. Trong thư tuyệt mệnh Đàm Dao nhiều lần nhắc đến “kỳ vọng”, “áp lực” và “mệt mỏi”. Điều này cho thấy việc tự tử của Đàm Dao không phải ngẫu nhiên

Tôn Vân Hiểu nói thêm, sở dĩ Đàm Dao cảm thấy áp lực rất lớn là do sự khác biệt giữa tuổi tác so với các bạn trong lớp và các kỳ vọng của bố mẹ gây ra. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng Đàm Dao được truyền thông Trung Quốc xây dựng hình tượng là một thần đồng. Điều này vô hình trở thành áp lực, thậm chí còn là gánh nặng khiến Đàm Dao không thể chịu đựng, vô tình “chiếm đoạt” đi những quyền tự do của một cô bé chưa đủ tuổi vị thành niên.

(Nguồn: Vietnamnet/Theo Sina)