"Thần đồng phương Đông" 13 tuổi đỗ đại học, 17 tuổi bị trường đuổi rồi qua đời vì bạo bệnh: Hai chữ "thất bại" đeo bám chỉ vì không biết tự chăm sóc bản thân, ăn cơm cũng cần mẹ đút

Ngày 17/11/2021, truyền thông Trung Quốc đưa tin thần đồng nổi tiếng một thời Ngụy Vĩnh Khang qua đời ở tuổi 38 vì bạo bệnh.

Vợ anh đã viết trong cáo phó: "Nguỵ Vĩnh Khang sinh ngày 17/6/1983 tại huyện Hoa Dung, tỉnh Hồ Nam. Anh bị bệnh và đột ngột qua đời vào ngày 9/11/2021 vừa qua. Gia đình chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của bạn bè, người thân, cộng đồng mạng. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc".

Nguỵ Vĩnh Khang vốn là cái tên được báo chí săn đón nhiều năm về trước. Anh sinh ra trong một gia đình bình thường. Bố là cựu chiến binh còn mẹ anh là nhân viên tại cửa hàng tạp hóa. Thế nhưng ngay từ nhỏ, Vĩnh Khang đã thể hiện tố chất thông minh hiếm có của mình.

"Thần đồng phương Đông" trăm năm mới gặp

Theo hãng tin QQ News, Ngụy Vĩnh Khang được nhìn nhận là một trong những thần đồng Trung Quốc nổi tiếng nhất trong nhiều thập kỷ.



Thần đồng Ngụy Vĩnh Khang chụp ảnh cùng cha mẹ

Năm 2 tuổi, cậu đã thành thạo 1.000 ký tự tiếng Trung, học xong cấp hai khi mới lên 4. Năm 8 tuổi, cậu đỗ vào trường cấp ba trọng điểm của tỉnh.

Năm 13 tuổi, Vĩnh Khang tham gia kỳ thi tuyển sinh Cao Khảo gắt gao và trở thành sinh viên khoa Vật lý của Đại học Tương Đàm với điểm số rất cao. Năm 17 tuổi, cậu được Trung tâm Vật lý năng lượng cao thuộc Viện Khoa học quốc gia đặc cách nhận vào học khóa thạc sĩ liên thông tiến sĩ. Truyền thông Trung Quốc đặt cho Vĩnh Khang biệt danh "thần đồng Phương Đông" trăm năm hiếm gặp.

Tại nhà Ngụy Vĩnh Khang, trên các bức tường đều chi chít những công thức toán học, từ vựng tiếng Anh... nhằm giúp cậu dễ dàng ghi nhớ và học hỏi mọi lúc. Nhờ vào phương pháp giáo dục đặc biệt này, cậu liên tiếp giành được những giải thưởng lớn, trở thành tấm gương "con người ta" hàng triệu phụ huynh Trung Quốc mơ ước.

Tuy nhiên, giống như nhiều "thần đồng nhí" khác, cuộc đời Ngụy Vĩnh Khang không tránh khỏi nốt trầm đáng buồn trước ngưỡng cửa tuổi trưởng thành.

Năm 2013, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin thần đồng Ngụy Vĩnh Khang bị đuổi học. Tuy nhiên, lý do không phải do khả năng học tập kém mà do chàng trai không có khả năng sắp xếp việc học và tự chăm sóc bản thân.

Dư luận đất nước tỷ dân bắt đầu đặt dấu hỏi, vì sao cậu ấy lại bị đuổi học vì nguyên nhân kỳ lạ như vậy?