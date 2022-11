'Thần đồng bóng đá' Việt Nam giải nghệ ở tuổi 27, chuyển sang bán quần áo

Năm 2021, Thái Sung quyết định giải nghệ ở tuổi 27. “Tôi rất buồn. Nhưng chấn thương hành hạ tôi mấy năm qua và tôi hiểu lý do khiến mình phải dừng lại và bước sang một trang khác”, 9x chia sẻ.

Sự nghiệp của Thái Sung “tụt dốc không phanh”’, anh liên tục gặp nhiều chấn thương. Đội hạng Nhất Long An là đội bóng cuối cùng của Thái Sung trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình.

Sau đó, anh thử sức với giải hạng Nhì dưới màu áo CLB Kon Tum và tiếp theo là CLB Long An. Sự nghiệp của anh gặp gián đoạn khi bị đứt dây chằng đầu gối trái vào năm 2019.

Không tìm được cơ hội ở đội bóng quê hương, Thái Sung thử vận may với CLB bóng đá Hà Nội (tiền thân của CLB Sài Gòn hiện nay) tại giải hạng Nhất 2015 với bản hợp đồng cho mượn kéo dài một năm. Anh nhận những đánh giá tích cực từ HLV Nguyễn Đức Thắng sau ngày đội bóng giành quyền lên chơi tại V.League.

Thái Sung từng được mệnh danh là "thần đồng bóng đá" của Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Hiện Thái Sung làm 3 công việc cùng lúc là huấn luyện viên bóng đá tự do, sản xuất nội dung TikTok và bán quần áo thể thao. Dù làm nhiều việc nhưng anh thoải mái về thời gian, không quá áp lực về vấn đề sức khỏe. Anh vui và hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Mục tiêu lớn nhất của Thái Sung thời điểm hiện tại là chinh phục chứng chỉ Huấn luyện viên bằng C do VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam) cấp và có chứng nhận của AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á). Sau khi có bằng C, Thái Sung có thể dẫn dắt các đội U15 đến U18 tại các câu lạc bộ chuyên nghiệp của Việt Nam.