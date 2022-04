Tham vọng hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương: Cần ngăn chặn 'từ trong trứng nước'

Cần cảnh giác cao độ

Liệu một hiệp ước mới được các nước Thái Bình Dương ký kết trong đó cam kết không cho phép sự hiện diện quân sự của Trung Quốc hoặc của những cường quốc khác sẽ giúp các nước khu vực tránh được những nguy cơ tiềm ẩn hay không?

Tuyên bố Boe của Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương đã cam kết hướng tới một khu vực “hòa bình, hòa hợp, an ninh, hòa nhập xã hội và thịnh vượng để tất cả người dân Thái Bình Dương có cuộc sống tự do, khỏe mạnh và hiệu quả” và cam kết không cho phép sự can thiệp của nước ngoài.

Việc cho phép Trung Quốc hiện diện quân sự trong khu vực chắc chắn sẽ mâu thuẫn với những nguyên tắc của Tuyên bố Boe.

Điều khoản của dự thảo thỏa thuận nói trên về việc đưa tàu tiếp vận và cung cấp các vấn đề hậu cần "theo nhu cầu của Trung Quốc" sẽ gây ra một hình thức cạnh tranh rất khác biệt. Đó là một cuộc cạnh tranh quân sự thực sự ngay tại trung tâm khu vực Nam Thái Bình Dương.