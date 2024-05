Thăm nơi từng an táng thân mẫu Bác Hồ ở Huế

Núi Bân, còn có tên gọi khác là Hòn Thiên (Thiêng), núi Ba Tầng, núi Ba Vành..., cao 43m, nằm ở phía nam núi Ngự Bình, thuộc địa phận phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là di tích cấp quốc gia được công nhận năm 1998.

Theo các nhà sử học, cuối năm 1788, tại núi Bân, Bắc Bình vương Nguyễn Huệ đã cho đắp đàn tổ chức lễ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung, sau đó tiến quân ra bắc đánh tan 29 vạn quân Mãn Thanh xâm lược vào đầu xuân năm Kỷ Dậu (1789), lập nên triều đại Tây Sơn.

Ở triền phía Tây của núi Bân có một công trình Nhà bia tưởng niệm nằm dưới tán thông cổ thụ, bên những gốc hoa đại trắng muốt, đó chính là di tích địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế, đây là nơi an táng đầu tiên của bà Hoàng Thị Loan sau khi qua đời năm 1901. Đến năm 1922, cô Nguyễn Thị Thanh (chị gái của Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã dời hài cốt của mẹ về an táng ở quê nhà Nghệ An.

Suốt 22 năm an nghỉ trên đất Huế, linh hồn và máu thịt của bà đã hòa quyện, thấm sâu vào mảnh đất này.