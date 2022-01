Thâm nhập đường dây mua trinh tiết "giải đen", sốc khi gặp nữ sinh 2003 "trao thân" để... kiếm học phí và mua xe đi lại

Thậm chí một đối tượng môi giới khác ở TP.HCM sẵn sàng gửi clip nữ sinh "khoả thân" để giới thiệu

Cô gái này tâm sự rằng số tiền bán giá ngàn vàng một phần sẽ đóng học phí và mua một chiếc xe máy để đi lại. Trong quá trình trò chuyện, cô gái cũng tỏ ra khá cởi mở khi trả lời các câu hỏi của PV. Khi được hỏi đã có bạn trai chưa, nữ sinh này thẳng thắn trả lời: "Em chưa có, nếu có thì làm gì còn... nữa".

Cũng theo chia sẻ của cô gái bán trinh, trong suốt quá trình trao đổi với môi giới đều thông qua tài khoản ảo chứ không hề biết mặt hay trò chuyện trực tiếp. Để ràng buộc và tạo tin tưởng, trong quá trình hợp tác, cô gái trẻ phải chụp chứng minh thư, thẻ sinh viên cho người môi giới.

Dù đã lường trước các khả năng bị lợi dụng, lừa đảo... hoặc không may bị gia đình biết sẽ xấu hổ, từ mặt những cô gái trẻ cho biết vì không có tiền nên vẫn bất chấp tất cả.

Không tiếp tục giao dịch mua bán trinh tiết, PV trong vai người bán đã lấy lý do có việc bận và chưa sẵn sàng để giao dịch để rời đi ngay sau đó.



Việc mua bán trinh tiết để "giải đen" hay để thỏa mãn những thú vui bệnh hoạn của những kẻ có tiền không phải là mới. Tuy nhiên, để trốn tránh cơ quan chức năng, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng cũng dần tinh vi và kín kẽ hơn.



Tuy nhiên, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, không biết việc "giải đen" ấy có làm công việc khởi sắc hơn hay không nhưng thực tế đã có nhiều đối tượng phải trả giá trước pháp luật bằng những năm tháng tù tội.



Bên cạnh đó, với những cô gái trẻ vì món lợi trước mắt mà đánh đổi "cái ngàn vàng" cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro như lộ thông tin cá nhân, rất dễ bị môi giới tống tiền. Không những thế còn tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật, bị hiếp dâm... thậm chí lừa tiền khi gặp phải những đối tượng xấu.

Liên quan đến hoạt động mua bán trinh tiết, Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn luật sư TP.HCM cho rằng, hành vi môi giới mại dâm, bán dâm, mua dâm là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.



Dưới góc độ pháp lý thì việc quan hệ tình dục để đổi lại lợi ích, vật chất là một hành vi vi phạm pháp luật bị pháp luật nghiêm cấm. Theo quy định tại Điều 328 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì: "Người nào làm trung gian dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm thì bị phạt tù…".



Như vậy có thể hiểu, tội môi giới mại dâm là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua dâm, bán dâm; do người có năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 14 hoặc 16 tuổi trở lên cố ý thực hiện; xâm phạm đến trật tự nơi công cộng.



Hành vi môi giới bán dâm sẽ bị xử phạt về tội môi giới bán dâm theo quy định tại:



Khung 1: Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.



Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Phạm tội 02 lần trở lên; Đối với 02 người trở lên; Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; Tái phạm nguy hiểm.



Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.



Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.



Đối với Hành vi bán dâm, căn cứ Điều 23 Nghị định 167/2013/NĐ-CP như sau:



Điều 23. Hành vi bán dâm



1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm.



2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc.



3. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Hành vi bán dâm chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp cố tình lây nhiễm HIV cho người khác. Còn lại sẽ bị xử phạt hành chính hoặc áp dụng biện pháp giáo dưỡng tại xã phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh.



Hành vi mua dâm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình.



Điều 22. Hành vi mua dâm



1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm.



2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người cùng một lúc.



3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm.



Trường hợp, mua dâm với người dưới 18 tuổi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 329 Bộ luật hình sự:



1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm...