Thâm nhập 'chợ' pháo lậu online

Ngoài Facebook, kênh YouTube cũng có nhiều trang quảng cáo, hướng dẫn chế pháo và mua bán pháo. Trên Google, chỉ cần gõ cụm từ “thuốc pháo” là xuất hiện hàng loạt kết quả; trong đó có cả các trang thương mại điện tử lớn. Tuy nhiên, ở các trang thương mại điện tử, kết quả cho các từ “thuốc pháo” được dẫn đến các gian hàng bán các túi lẻ “hóa chất”, “phân bón”.

Chẳng hạn, trên trang Lazada Vietnam, chỉ cần vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng là khách hàng có thể đặt mua combo (gói) các loại “phân bón” như kclo3, than bột... Combo này thực chất là hóa chất được bán lẻ đúng theo tỷ lệ để chế thuốc pháo. Dưới các gian hàng này là một loạt phản hồi của khách mua hàng chứng tỏ không phải là người mua bán phân bón về phục vụ trồng trọt mà là để chế tạo thuốc nổ như “Hàng ok, nổ to nhưng chưa cân không biết đủ 1kg không, đây là mình làm gần hết rồi”, “hàng rất tốt, giao nhanh, nổ to anh em nên mua về dùng thử đi”... Việc bán các loại “dây cháy chậm” thực chất là ngòi nổ của pháo cũng được công khai trên các mạng xã hội và các trang web.

Các loại pháo phổ biến được rao bán trên mạng xã hội.

Chỉ cần search cách làm pháo sẽ cho ra một loạt các kênh hướng dẫn làm pháo nổ, từ pháo diêm, pháo tép, đến pháo hoa, pháo cối... Có những kênh YouTube làm chủ đề về pháo hay chất nổ với nội dung nói về cách mua vỏ pháo giá rẻ. Bên dưới video này kèm theo đường link dẫn tới một trang thương mại điện tử cho người cần mua sản phẩm. Trên một kênh YouTube với hơn 56 nghìn người theo dõi, các video hướng dẫn làm pháo được đăng tải liên tục như hướng dẫn công thức, trộn hóa chất để tạo hiệu ứng nổ... Để minh chứng cho chất lượng pháo, tay nghề làm pháo, các chủ kênh còn quay các video clip thực hiện nổ pháo ngoài trời. Sau khi đăng tải, các video clip này nhận được hàng trăm bình luận, trao đổi về cách làm pháo. Trong các video hướng dẫn này, một số được gắn nhãn video giới hạn độ tuổi, hầu hết video khác mọi người đều có thể xem.

Những tai nạn thương tâm

Dù đã được cảnh báo cuối năm liên tục xảy ra những cái chết thương tâm do pháo nổ gây nên nhưng tình trạng buôn bán pháo nổ, dạy cách làm pháo vẫn tràn lan trên mạng. Cứ gần đến dịp Tết câu chuyện về pháo lại nóng lên và lại thêm những sự việc đau lòng vì pháo mà nạn nhân chính là những học sinh còn tuổi ăn tuổi lớn.