Thẩm mỹ viện du ký: Tẩy lông bằng laser có an toàn như bạn nghĩ?

Thủ thuật này không được khuyến khích trong khi mang thai. Điều này chủ yếu là do không có nghiên cứu nào trên người chứng minh tính an toàn của phương pháp điều trị lông bằng laser trong thời kỳ mang thai.

Người ta lầm tưởng rằng tẩy lông bằng laser có thể gây ung thư. Trên thực tế, quy trình này đôi khi được sử dụng để điều trị một số dạng tổn thương tiền ung thư.Các tia laser khác nhau được sử dụng để điều trị các tổn thương do ánh nắng mặt trời và nếp nhăn. Các tia laser được sử dụng trong tẩy lông hoặc các thủ thuật da khác có lượng bức xạ tối thiểu như vậy. Thêm vào đó, số lượng tối thiểu chỉ được xác định chính xác trên bề mặt da. Vì vậy, chúng không gây nguy cơ ung thư.

Triệt lông bằng laser không gây ung thư

Triệt lông bằng laser có gây vô sinh không?



Người ta cũng lầm tưởng rằng tẩy lông bằng laser có thể gây vô sinh. Chỉ có bề mặt da bị ảnh hưởng bởi tia laser, vì vậy bức xạ tối thiểu từ quy trình không thể xuyên qua bất kỳ cơ quan nào của bạn.

Nhìn chung, tẩy lông bằng laser là an toàn và hiệu quả cho hầu hết mọi người. Để phòng ngừa, bạn không nên thực hiện thủ thuật gần mắt hoặc trong khi mang thai. Gặp bác sĩ nếu có bất kỳ triệu chứng hiếm gặp nào xảy ra sau khi điều trị lông bằng laser.Ngoài ra, hãy biết rằng quy trình này không đảm bảo xóa vĩnh viễn. Bạn có thể cần điều trị tiếp.

