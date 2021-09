Thẩm mỹ viện du ký: Những điều bạn cần biết trước khi cấy tóc thẩm mỹ

ASPS nói rằng việc cấy ghép tóc nói chung là an toàn khi một bác sĩ phẫu thuật có trình độ và kinh nghiệm. Tuy nhiên, ngay cả khi cấy tóc thành công, một số tác dụng phụ vẫn có thể xảy ra.

- Nhiễm trùng hoặc chảy máu:Cấy tóc liên quan đến việc cắt hoặc rạch trên da. Bác sĩ phẫu thuật rạch một đường để loại bỏ các nang của người hiến tặng và họ rạch những đường nhỏ trên da đầu để đặt các nang. Bất kỳ vết mổ nào cũng có nguy cơ bị nhiễm trùng hoặc chảy máu quá nhiều.

- Sẹo: Cấy tóc cũng có nguy cơ để lại sẹo trên cả vùng hiến tặng và vùng cấy ghép. Bạn nên nói chuyện với bác sĩ phẫu thuật về những rủi ro này trước khi quyết định làm thủ thuật.

Phương pháp FUSS thường để lại một vết sẹo dài, nơi bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ một dải da đầu. Vết sẹo này có thể được ngụy trang khi có tóc mới mọc xung quanh. Tuy nhiên, nó có thể lộ ra ngoài trong quá trình điều trị, tóc xung quanh mỏng hoặc bạn để kiểu tóc ngắn.

- Đau và sưng: Một số người có thể bị đau khi da lành lại sau khi làm thủ thuật. Bác sĩ phẫu thuật có thể cung cấp cho họ thuốc giảm đau để giúp giải quyết vấn đề này. Họ cũng có thể bị sưng tấy ở đầu và mặt khi da lành lại.

