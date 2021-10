Thẩm mỹ viện du ký: Hút mỡ thẩm mỹ, sự thật và ngộ nhận

Tất cả giải pháp can thiệp đến cơ thể đều gắn với nguy cơ rủi ro, tuy thường rất nhỏ. Xác suất tử vong trong hút mỡ thẩm mỹ cũng ở mức như nguy cơ tử vong do nhiễm trùng khi thực hiện khuyên xỏ cơ thể, đẻ mổ hay nhiễm trùng sau xăm người.

Hút mỡ thẩm mỹ mang lại hiệu quả bền vững: Chính xác.

Tất nhiên với điều kiện, bạn tuân thủ nghiêm ngặt chỉ dẫn của chuyên gia. Lý do: giải pháp này không thể kìm hãm khả năng tái xuất hiện mô mỡ - nếu bạn thực hành chế độ ăn uống không lành mạnh và thiếu tập luyện bài bản, có thể sau 1 hoặc 2 năm tất cả lại quay về vạch xuất phát.

