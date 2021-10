Thẩm mỹ viện du ký: Hút mỡ bụng và những câu hỏi ai cũng quan tâm

Hút mỡ giúp giữ dáng bao lâu?

TS Nguyễn Huy Cảnh cho hay, hút mỡ chỉ là phương pháp tạm thời, không kéo dài vĩnh viễn. Bởi, đa số những phần mỡ dày là tế bào mỡ trương lên, dày ra và số lượng phân chia tăng sinh. Khi hút mỡ sẽ giảm khối lượng mỡ. Muốn giữ dáng, giữ cân nặng cần có chế độ ăn uống và luyện tập phù hợp để tránh tình trạng mỡ lại trương lên và dày lại.

Thẩm mỹ viện có được phép hút mỡ?

TS.BS Nguyễn Huy Cảnh cũng cho hay, nhiều thẩm mỹ viện quảng cáo có vẻ đơn giản nhưng thực ra hút mỡ là một phẫu thuật và chỉ được cấp phép làm ở bệnh viện. Các phòng khám ngoài bệnh viện, dù có lớn thế nào cũng không được phép thực hiện phương pháp này.

