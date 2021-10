Thẩm mỹ viện du ký: Botox khiến bạn già đi một cách 'duyên dáng'

Không thể ‘cải lão hoàn đồng’, nhưng Boxtox có thể giúp bạn già đi một cách duyên dáng.

Việc tư vấn cũng giúp xác định quy trình tốt nhất. Một số bệnh nhân đang tìm cách làm mềm các nếp nhăn nặng có thể tìm thấy kết quả tốt nhất thông qua sự kết hợp của Botox (giúp thư giãn cơ mặt) và chất làm đầy da (làm đầy mô để lấp đầy collagen và độ đàn hồi bị mất).

Thực hiện một quy trình Botox không thể‘hô biến’ bạn thành người mẫu trang bìa tạp chí, nó chỉ là cách bạn đối xử tốt với bản thân, hoặc già đi một cách duyên dáng.

