Thẩm mỹ chui lộng hành, nhan nhản lò đào tạo không phép hoạt động

"Giá tiêm 1cc filler sẽ dao động từ 1,5 - 4,5 triệu đồng, giá tính theo độ bền từ 6 tháng đến 1,5 năm. Nhưng giá nhập đắt lắm cũng chỉ bằng 1/5 thôi.

Mình làm nghề thành thạo được 10 năm rồi, lương khoảng 100 triệu đồng/ tháng. Bình thường ra nghề bét cũng phải thu về vài chục triệu/tháng, tội gì không làm" - chị C phân tích.

Băn khoăn với hình thức học “chui” liệu có qua mắt được lực lượng chức năng, PV được chị C trấn an: “Học viên đi học đa số làm gì có chứng chỉ đâu vì là hình thức học "chui" mà. Học các chỗ khác 5 - 7 hôm, bạn phải "chạy" công an, chuyển địa điểm học một lần, còn nhà mình có mối quan hệ, chạy chọt hết rồi, cứ đi học thoải mái” - C tiết lộ.

Gây hậu quả nặng nề nhưng khó phát hiện xử lý

Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Hồng Phương - Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) - nơi có cơ sở T.A Beauty Academy hoạt động cho biết, do các cơ sở này thường hoạt động tại các nhà tập thể, chung cư, địa chỉ kín đáo rồi tuyển học viên qua mạng nên địa phương rất khó phát hiện.

Về trường hợp báo phản ánh, phường đã tiếp nhận thông tin sẽ cho kiểm tra và thông tin lại trong thời gian tới.

Theo bác sĩ Cao Ngọc Duy - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội - đây là hiện tượng rất đáng lo ngại.

"Các bác sĩ thẩm mỹ như chúng tôi được đào tạo chính quy ít nhất là 7 năm tại các trường y và phải mất rất nhiều thời gian tích lũy kinh nghiệm mới có thể hành nghề tại các bệnh viện. Nếu không may xảy ra sự cố, ở các cơ sở "chui", các bạn tự dạy nhau một vài buổi về cách xử lý biến cố sau khi tiêm filler, botox... thì tôi thấy các bạn quá mạo hiểm khi dám đánh cược tính mạng của khách hàng.Nếu chẳng may gặp sự cố sau khi tiêm filler ở các cơ sở chui thì hãy đến bệnh viện để các bác sĩ chuyên môn xử lý kịp thời, tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc về sau" - bác sĩ Duy cho biết.