Thăm Israel một tuần trước khi rời vị trí Thủ tướng Đức, bà Merkel muốn gửi thông điệp gì?

Nhắc lại chuyến thăm tới Jerusalem vào năm 2018 của bà Merkel, The Jerusalem Post cho hay, khi đó, nhà lãnh đạo Đức khẳng định cam kết thực hiện “trách nhiệm đời đời” đối với Israel “bởi những tội ác Holocaust” do Đức Quốc xã tiến hành vào giai đoạn 1941-1945, khiến khoảng 11 triệu người tử vong, trong đó có 6 triệu người Do Thái.

Tuy nhiên, tờ báo này cho rằng, khi ký ức về thảm sát Holocaust mờ dần và thế hệ nghị sĩ trẻ ở Đức trở thành các nhà lãnh đạo mới của quốc gia châu Âu trong 10 hay 20 năm nữa, cam kết trách nhiệm của họ với Israel về vụ Holocaust và đối với an ninh của Israel có thể sẽ ít hơn đáng kể so với thế hệ của bà Merkel. Và chuyến đi này của bà Merkel sẽ là thông điệp gửi tới họ.