'Thảm hoạ thẩm mỹ' Han Mi Ok: Tự tiêm dầu ăn và cái chết chấn động

Gương mặt trở nên quái dị vì sưng phù khiến cho Han Mi Ok càng muốn được thẩm mỹ chỉnh sửa nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, lúc này, các cơ sở thẩm mỹ chui đều từ chối giúp bà. Cực chẳng đã, Han Mi Ok tự mua silicon, dầu ăn ngoài chợ để tự tiêm cho chính mình nhằm cứu vớt nhan sắc. Vậy nhưng, tất cả mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Mất đi nhan sắc năm xưa, Han Mi Ok khiến bố mẹ, người thân và cả hàng xóm hoảng sợ, xa lánh. Trang Sohu cho biết, trẻ con trong khu gọi Han Mi Ok là "cây quạt đứng" vì gương mặt sưng phù to gấp nhiều lần so với vóc dáng nhỏ bé của bà.

Tự ý tiêm silicon kém chất lượng, thính giác của Han Mi Ok bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến bà thường xuyên gặp ảo giác. Không chỉ bị ảnh hưởng sức khoẻ, ngay cả về tinh thần, Han Mi Ok cũng bị giày vò và mặc cảm, tự ti với chính mình. Bà thậm chí còn được chẩn đoán mắc 1 số vấn đề về tâm thần. Kể từ đây, bà bị mang danh "thảm hoạ thẩm mỹ".

Theo thông tin, các bác sĩ đã cố gắng loại bỏ 60gram chất dư thừa trên mặt, 200gram tại vùng cổ, và cần tới 16 cuộc phẫu thuật khác tiếp theo để khiến gương mặt Han Mi Ok trở nên nhẹ nhõm hơn. Nhờ đó, gương mặt của nữ ca sĩ có sự thay đổi rõ rệt.



Hình ảnh trước cuộc thẩm mỹ