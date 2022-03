'Thảm họa' tai biến thẩm mỹ

Sau khi nữ bệnh nhân nâng ngực tại Bệnh viện 1A bị tử vong, cơ quan chức năng đã tiến hành giải phẫu tử thi, truy tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết của người bệnh. Đây là trường hợp có nhiều dấu hiệu bất thường trong quá trình tiếp nhận, phẫu thuật cho bệnh nhân. Thông tin từ chị Nguyễn Thị Ngọc Tr (35 tuổi, chị gái của bệnh nhân) cho biết cho biết, khoản chi phí 40 triệu đồng cho ca phẫu thuật nâng ngực được đóng trực tiếp cho BS Nguyễn Văn Thiết mà không thông qua bệnh viện. Hiện gia đình của nạn nhân đã mời luật sư vào cuộc.

Trao đổi với phóng viên về ca tử vong trên, bà Nguyễn thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, chưa có kết luận chính thức. Bác sĩ Nguyễn Văn Thiết, người thực hiện cuộc phẫu thuật đang công tác tại Bệnh viện 30/4 trực thuộc Bộ Công an. Còn Bệnh viện 1A nơi xảy ra vụ việc trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Do đó, việc kiểm tra, xử lý sai phạm cần sự phối hợp giữa các cơ quan thuộc bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Trên thực tế nhiều spa, thẩm mỹ viện đang quảng cáo thực hiện những dịch vụ không được phép như nâng mũi, cắt mí, hút mỡ bụng, nâng ngực, thu quầng ngực, cấy mỡ tự thân, nâng mông, tạo hình thành bụng, căng da mặt… Nếu khách hàng có nhu cầu thì cơ sở spa hoặc thẩm mỹ viện sẽ bắt tay với những người tự xưng là bác sĩ thẩm mỹ chuyên đi mổ dạo để thực hiện kỹ thuật. Thực tế trên đã dẫn đến nhiều nguy cơ biến chứng cho người bệnh. Một số trường hợp bác sĩ chỉ đứng tên và thuê phòng mổ tại các cơ sở y tế nhưng phẫu thuật viên là người khác.

Ngày 27/3, trao đổi với phóng viên, BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW cho biết: “Tuần qua, chúng tôi tiếp nhận tới 5 trường hợp bị tai biến thẩm mỹ. Ngoài ca bệnh nhiễm trùng trên cổ đến từ Tây Ninh, còn những trường hợp khác bị biến chứng không kém phần nguy hiểm. Có người tiêm filler dẫn tới mù mắt, có người bị cao gò má được tư vấn chích thuốc làm thấp gò má dẫn tới áp xe cả 2 bên mặt. Vì lợi nhuận, các cơ sở thẩm mỹ, spa do những bác sĩ “tay ngang” hành nghề đang bất chấp cả quy định của pháp luật gây ra những biến chứng khủng khiếp, thậm chí cướp đi mạng sống của người bệnh”.