Thảm họa kích điện giun đất tàn phá vườn tược: Chiêu trò ‘đánh nhanh, thu gọn’ của đầu nậu

Hơn 20 ngày sau khi TAND TP Hà Nội tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. 3 bị án chung thân là Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế; Vũ Anh Tuấn, cựu Trưởng phòng Tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an; Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.