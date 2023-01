Thảm họa gì sẽ xảy ra nếu "nóc nhà thế giới" bị tan chảy?

Tenzing đến từ nhóm dân tộc Sherpa là người cung cấp thông tin có giá trị về những thay đổi xảy ra trong cảnh quan đóng băng mang tính biểu tượng này.

Trước đó, Tenzing từng tham gia 2 chuyến thám hiểm tới sông băng Khumbu. Khi nhóm thám hiểm khoan sâu 150m vào lớp băng, họ phát hiện thấy điều đáng báo động. Đó là, nhiệt độ bên trong lớp băng ấm hơn 2 độ C so với nhiệt độ không khí trung bình hàng năm. Khi nhiệt độ quá 0 độ C, băng sẽ bắt đầu tan chảy.