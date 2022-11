Thảm họa FTX liệu có cuốn bay số Bitcoin của El Salvador

Vỡ nợ vì Bitcoin

Ra mắt từ tháng 9/2021, Chivo hứa hẹn sẽ tặng 30 USD Bitcoin miễn phí cho người dùng nếu đăng ký. Số tiền này tương đương với một ngày lương của người dân tại El Salvador. Do đó, 6,5 triệu người dân, tức nửa dân số quốc gia, đã làm theo nhưng những gì họ nhận lại là một ứng dụng liên tục ngừng hoạt động. Các giao dịch cũng thường xuyên thất bại hay mất cả tiếng đồng hồ để chuyển tiền.

Vì thế, chỉ sau một tuần ra mắt, hàng nghìn người dân đã đổ ra đường, biểu tình chống đối Bitcoin. Họ mang theo biển kêu gọi “Nói không với Bitcoin” (No to Bitcoin), “Đả đảo kẻ độc tài” (No to Dictatorship) hay thậm chí còn đốt các ATM của Chivo. Nhưng Tổng thống Bukele đã tỏ ra dửng dưng và đổi dòng giới thiệu trên Twitter thành “Kẻ độc tài ngầu nhất thế giới”.

Những ATM Bitcoin ở El Salvador chẳng bao giờ được dùng đến. Ảnh: Bloomberg.



Mặc dù miễn phí giao dịch nước ngoài, vẫn chẳng ai thèm sử dụng Chivo để thanh toán. Ứng dụng này chỉ chiếm 2% trong tổng số thanh toán trong 5 tháng đầu năm 2022, theo số liệu của ngân hàng trung ương của El Salvador.

Cục nghiên cứu kinh tế quốc gia Mỹ (NBER) cũng thực hiện khảo sát với 1.800 hộ gia đình tại đây và nhận ra hầu như không ai tải Chivo về để giao dịch. Người dân El Salvador nói rằng họ không hiểu, không tin tưởng và cũng không chấp nhận đồng tiền này.

Trong khi đó, tình hình tài chính của El Salvador lại không mấy lạc quan. Quốc gia này đứng trước nguy cơ vỡ nợ và liên tục bị Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chỉ trích về kế hoạch Bitcoin của Nayib Bukele.

Claudia Ortiz, một chính khách phản đối kế hoạch của tổng thống, nói rằng cú cược vào Bitcoin đã khiến El Salvador mất rất nhiều nguồn quỹ cho các mục tiêu quốc gia quan trọng hơn. “Cách hành xử của ông ấy không giống như tổng thống của một quốc gia nghèo khổ, ngập đầu trong nợ. Ông ấy giống một người nổi tiếng ủng hộ Bitcoin hơn”, cô nói. Theo Ortiz, Nayib Bukele đang "đánh bạc bằng tiền người dân".