Tham gia chống dịch, cô giáo lớp 1 tranh thủ soạn bài cho năm học mới

Ba tháng trước, Ngọc Linh bắt đầu tham gia nhập liệu mẫu xét nghiệm COVID-19. Cô giáo trẻ cho biết: “Ban đầu, mình có chút đắn đo khi tham gia tình nguyện, nếu bị mắc COVID-19 sẽ có khả năng lây cho gia đình”.

Tự trấn an bản thân, cô giáo trẻ phân tích bản thân đã tiêm vaccine mũi 1 thì có thể giảm thiểu khả năng nhiễm nCoV. Linh vững tâm hơn vào quyết định của mình, mong muốn giúp sức cùng cộng đồng chống đại dịch.

Khi tình hình dịch COVID-19 ở TP.HCM diễn ra căng thẳng, bố mẹ Ngọc Linh không đồng ý cho con gái tham gia tình nguyện. Nữ giáo viên phải nói dối mình đi hỗ trợ sắp xếp hàng hóa nên không tiếp xúc với nhiều nguồn lây.

Cô giáo trẻ đưa bố mẹ xem những bức hình chụp khi tham gia tình nguyện trong vài ngày đầu để họ không quá lo lắng. Sau đó, cô được sự ủng hộ của gia đình.

Ngọc Linh bộc bạch: “Ngày đầu tham gia tình nguyện, mình bỡ ngỡ thì ít mà lo lắng thì nhiều dù đã chuẩn bị tâm lý trước đó”.

Để đảm bảo an toàn cho gia đình, nữ giáo viên xịt khuẩn, mặt đồ bảo hộ, giữ khoảng cách an toàn với mọi người trong nhà. Đồ ăn của cô được mẹ đặt ở trước cửa phòng. Sau đó, cô giáo trẻ xin ở lại trường Tiểu học An Hạ, huyện Bình Chánh để giữ an toàn cho gia đình và tiện cho công việc tình nguyện.