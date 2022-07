Thảm cảnh nợ nần sau cú lừa vượt biên 'việc nhẹ, lương cao'

Hiện Ksor Gum đang đi bốc vác mì thuê để tích cóp tiền trả nợ. “Được về nhà em vui lắm. Em cảm ơn Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng. Em sẽ cố gắng làm việc cật lực để kiếm tiền trả nợ. Cha mẹ đã khổ vì em quá nhiều rồi”, Ksor Gum tâm sự.

Theo thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, đến thời điểm hiện tại, tổng cộng 9 nạn nhân trên địa bàn tỉnh bị lừa sang làm việc ở Campuchia đã hồi hương an toàn. Để có thể trở về quê hương, số thanh niên này phải nhờ tới người nhà gửi tiền chuộc, ngành chức năng giải cứu hoặc nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Số tiền mà họ phải bỏ ra là từ 50 đến 150 triệu đồng.

Đại tá Trần Thanh Bình, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chia sẻ, cơ quan điều tra Bộ đội Biên phòng xác định, hoạt động lừa người vượt biên sang Campuchia làm việc có sự tham gia của nhiều đối tượng, ở nhiều tỉnh, thành trong nước và các cá nhân, tổ chức ở Campuchia.

Hiện nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã chỉ đạo với các lực lượng biên phòng dọc tuyến biên giới chung với nước bạn Campuchia thực hiện rà soát, cảnh báo, phối hợp điều tra. Cùng với đó, Biên phòng Việt Nam cũng thông tin, phối hợp với Lãnh sự quán Việt Nam ở Campuchia, lực lượng biên phòng nước bạn và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (tổ chức phi chính phủ chuyên hỗ trợ giải cứu nạn nhân của buôn bán người) để tiếp tục tổ chức các hoạt động giải cứu.

Ngày 6/7, Trần Quang Quyết (21 tuổi, ngụ xã Ia Đal, huyện Ia Hdrai, Kon Tum) bị Đồn Biên phòng Ia O tạm giữ, khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc mua bán người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2022, Quyết vào thành phố Hồ Chí Minh làm thuê rồi bị lừa sang Campuchia làm việc trong công ty. Tháng 6/2022, không đáp ứng được công việc, Quyết nợ công ty hơn 100 triệu đồng. Khi đó, 2 người phụ nữ gốc Việt tại đây gợi ý cho Quyết, nếu tìm và đưa được người trong nước sang Campuchia trót lọt, sẽ được trả khoảng 700 USD/ người.

Vào các ngày 19-20/6, Quyết liên lạc và mời 7 thanh thiếu niên làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai vào tỉnh Tây Ninh làm việc nhẹ, với mức lương tháng từ 18 đến 20 triệu đồng. Liên tiếp trong 2 ngày là 20 và 21/6, Quyết đón nhóm thanh thiếu niên thành 2 đợt tại TP.HCM, sau đó dẫn về huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. Tại đây, đối tượng cùng vài người khác đưa 7 người này vượt biên trái phép sang Campuchia.

Liên quan đến vụ án này còn có Phan Ngọc Đức (32 tuổi, ngụ huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An). Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đức về tội mua bán người.

Tại công an, Đức khai nhận đã bán 7 nạn nhân ở xã Ia O, huyện Ia Grai cho một người ở Campuchia, lấy trên 300 triệu đồng. Đức chia cho Quyết 128 triệu đồng.